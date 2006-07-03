ЧМ-2006. Бубка: игра Украины с Италией мне понравилась

Олимпийский чемпион по прыжкам с шестом, президент НОК Украины, член исполкома МОК Сергей Бубка высказал немного неожиданное мнение об игре украинской сборной на ЧМ-2006.



"Четвертьфинал, проигранный сборной Украины со счетом 0:3, понравился мне больше двух ее предыдущих матчей. Вернее - не весь четвертьфинал, а второй тайм. Приятно было смотреть, как наша сборная перестроилась, заиграла в атакующий футбол, пошла вперед большими силами. Сразу же начали возникать моменты - Гусин попал в штангу, а потом в перекладину, из отличных позиций били Гусев, Калиниченко, Шевченко. Увы, но как раз в этот момент фортуна отвернулась от нашей сборной, дав возможность Тони забить в первой же контратаке", - сказал Бубка.



Оценивая выступление земляков в целом, глава НОК Украины сказал следующее: "С первой попытки дойти до четвертьфинала - это дорогого стоит. Я, как и вся Украина, эти три недели постоянно думал о футболе - и в этом заслуга не только чемпионата мира как такового, но и игры нашей сборной на нем. Загруженность работой в МОК позволила мне выбраться только на два матча - с Испанией и Швейцарией, но даже по этим играм было заметно, как возросла у нашей команды уверенность в себе. При некоторых оговорках она вполне заслуживает за турнир оценки "отлично", передает «Утро.ru».



В то же время Бубка посчитал некорректным сравнение дебюта сборной Украины с его победным дебютом на чемпионате мира 1983 г. в Хельсинки. "Личные и командные соревнования - все-таки совершенно разные вещи. Да и стать чемпионом мира это, согласитесь, не просто успешный дебют. Но в данном случае завоевать звание с первой попытки было абсолютно невозможно. Нет ни опыта, ни традиций, ни того уровня футбола в стране, который позволил бы это сделать. Поэтому ваше сравнение не совсем корректно. На сегодня наши футболисты достигли, наверное, максимума возможного. Поэтому и заслуживают лестных слов. Теперь главное - не расслабляться, работать еще больше, чтобы давать результат стабильно, чтобы наше присутствие в восьмерке лучших команд не воспринималось как сенсация. А для этого надо прежде всего поднять уровень конкуренции в национальном чемпионате", - сказал Бубка.