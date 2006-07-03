ЧМ-2006. Шевченко: Буду болеть за Италию

3 июля 2006, 15:04

После матча сборных Италии и Украины не оставил без ответов и вопросы журналистов, в частности, из Команды.

- Андрей, логичный первый вопрос - как тебе игралось против своих недавних партнеров по "Милану"?

- В целом нормально. Замечу только, что меня, естественно, хорошо знают практически все игроки сборной Италии, поэтому свободного пространства было не так много, как того хотелось бы. Считаю, что Украина отлично выступила на чемпионате мира и, несмотря на итоговый счет последнего для нее матча на турнире, мы показали неплохой футбол в четвертьфинале, постоянно атакуя. Были хорошие моменты -- нужно отдать должное моим партнерам, -- но нам не повезло. Теперь буду болеть за Италию (улыбается).

Я, конечно же, отдаю определенную дань благодарности этой стране за все хорошее, что она дала мне, но все же, предваряя все вопросы, могущие возникнуть на этой почве, должен заметить, что этот матч я провел на другой стороне баррикад. Тем не менее, мое благодарное отношение к итальянскому народу не поменяется никогда и в этом смысле я рад, что команда из этой страны идет дальше. Конечно, обидно, что на ее пути встретилась именно Украина...

- В "Милане" тебя постоянно ищет пасом Пирло. Сложилось впечатление, что тебе не хватало распасовщика такого же уровня в национальной сборной страны...

- Чего тут скрывать, у нас нет такого плеймейкера, как Андреа. Ничего, нужно играть с теми возможностями, которые у нас имеются, а не сетовать на всяческие невзгоды. Я счастлив выступать рядом с каждым игроком команды Олега Блохина. Быть может, у него нет такого класса и мастерства, как у итальянских исполнителей, зато есть большое сердце, которое предано общему делу.

- Скажи, в чем был шанс Украины на благоприятный для сборной исход?

- Знаете, если бы мы не пропустили обидный быстрый мяч, то, я уверен, мы нашли бы свой шанс в контратаке и сами отличились. Не нужно особенно оглядываться на итоговый счет, ведь сама игра была действительно хорошей. После этого матча нас поблагодарили за прекрасно проведенный чемпионат мира Президент Украины Виктор Ющенко и глава Федерации футбола страны Григорий Суркис, а также главный тренер Олег Блохин. Я считаю, что каждый футболист сборной должен сам себя похвалить за тот результат, которого достигла главная команда страны.

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