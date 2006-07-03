Гандбол. Клуб Австрии усилится украинками

Сильнейший гандбольный клуб Австрии, один из ведущих клубов женского гандбола Европы, клуб "Хипо" усилит состав двумя украинскими гандболистками. Как сообщает «Наш спорт», в следующем сезоне за чемпионок Австрии будут играть наши Мария Баклащук и Оксана Сакада.



Мария Баклащук переходит в "Хипо" из киевского "Спартака". Для нашей сборницы игра за "Хипо" станет первым клубным международным опытом. Оксана Сакада переходит в "Хипо" из титулованного испанского клуба "Астрог Сагуно". Вместе со своей командой Оксана дошла в минувшем сезоне до полуфинала Лиги чемпионов. Теперь решать высокие задачи наши девушки будут в составе титулованного и амбициозного "Хипо".



Напомним, что в австрийской команде играет ещё одна представительница сборной Украины, - Татьяна Шинкаренко. В настоящее время Татьяна находится в декретном отпуске.