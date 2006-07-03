Фигурное катание: Петрова и Тихонов остаются в любителях

Экс-чемпионы Европы и мира в парном катании, российские фигуристы Мария Петрова и Алексей Тихонов приняли решение остаться в любительском спорте, передает «СпортОнлайн»

"После того как мы объявили о своем уходе, нас сразу все принялись уговаривать остаться, - сказала Петрова. - Руководители федерации и тренеры сборной просили еще покататься, потому что вторая наша пара, Юля Обертас - Сергей Славнов, пока еще не готовы занять место лидеров. В то же время, мы с Алексеем чувствуем в себе силы выступать и побеждать. Начнем с этапов Гран-при, а там уже посмотрим. Сколько еще будем кататься в любителях, пока не знаю. Но один сезон - точно".