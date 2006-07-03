Прыжки в воду. ЧЕ. Пять видов - пять медалей

В Испании, в Пальма де Мальйорка в субботу стартовал чемпионат Европы по прыжкам в воду среди юниоров. За выходные были разыграны 5 комплектов наград, и в каждом из видов призёрами становились молодые спортсмены Украины, передает «Наш спорт»

Чемпионом Европы среди юниоров вчера стал Александр Горшковозов. Луганчанин выиграл состязания на 3-метровой вышке. В субботу Горшковозов в паре с Дмитрием Меженским стал серебряным призёром в синхронных прыжках с трёхметровой вышки.

Поддержала земляков в борьбе за медали и Мария Волощенко. В прыжках с метровой вышки Мария завоевала бронзу, а в синхронных прыжках с 3-метровой вышки в паре с Анной Письменской Волощенко заняла 2 место.

Бронзовую медаль в пряжках с 3-метровой вышки завоевала вчера Виктория Хитринская из Николаева. Для нашей 15-летней прыгуньи эта медаль стала уже четвёртой наградой юниорских чемпионатов Европы (в прошлом году в Москве Вика завоевала 3 медали).

После двух дней соревнований у наших спортсменов 5 наград. На одну больше завоевали представители России.