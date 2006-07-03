Тарвер и Лейси не могут определить кто из них «главнее»

В настоящее время переговоры о поединке между экс-чемпионом мира в полутяжелом весе Антонио Тарвером и экс-чемпионом мира во втором среднем весе Джеффом Лейси столкнулись с первыми разногласиями. Так как бой между двумя уроженцами Флориды должен состояться в их родном штате в сентябре, боксеры не могут договориться, кто из них первым должен выходить на ринг, сообщает AllBoxing.Ru.

Традиционно в чемпионском поединке первым выходит претендент, но Тарвер уступил принадлежавший ему титул IBO Бернарду Хопкинсу. В связи с тем, что Хопкинс объявил о завершении своей карьеры, пояс IBO в настоящее время является вакантным, и, судя по всему, эта организация санкционирует бой Тарвер-Лейси как титульный.