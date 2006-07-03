Оума может встретиться с Кармазиным?

Переговоры между представителями бывшего чемпиона мира в первом среднем весе Касима Оумы и американского боксера Секью Пауэлла увенчались успехом. Бой этих бойцов первого среднего веса пройдет 5 августа в Madison Square Garden в рамках одного шоу с поединком экс-чемпионов мира в полусреднем весе Вернона Форреста и Айка Квортея, сообщает AllBoxing.Ru.

По предварительной информации 12-раундовый поединок Оумы и Пауэлла может получить статус отборочного, и его победитель станет обязательным претендентом на пояс IBF, принадлежащий сейчас российскому боксеру Роману Кармазину.