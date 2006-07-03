Уимблдон. Украинцы продолжают борьбу

Украинская пара Перебийнис/Федак вышла в третий раунд соревнований в женском парном разряде на Уимблдонском турнире. В матче второго раунда девушки в трех сетах обыграли эстонско-американскую пару Ани/Тю со счетом 4-6, 6-4, 6-2. За выход в четвертьфинал они поборются со словацко-американским дуэтом Гайдосова/Харкльроад, сообщает сайт Андрея Медведева

Харьковчанка Татьяна Перебийнис продолжает борьбу в смешанном разряде. В первом раунде украинско-автралийская пара обыграла американский дуэт Оливер/Тю: 6-2, 7-6 (5). Во втором раунде Татьяна и Пол играли против четвертой сеяной пары в составе легендарного индийского теннисиста Леандера Паэса и лидера женского парного рейтинга австралийки Саманты Стосур. Матч проходил в напряженной борьбе. При счете 9-9 в решающей партии поединок был отложен из-за наступившей темноты. К этому времени у Перебийнис и Хэнли было несколько матчболо.