Россиянка стала первой четвертьфиналисткой Уимблдона

Елена Дементьева стала первой четвертьфиналисткой Открытого чемпионата Великобритании по теннису, сообщает «РИА«Новости». Сегодня россиянка, посеянная под 7-м номером, уверенно обыграла американку Шенай Перри.

Поединок, который продолжался 53 минуты, завершился со счетом 6:2, 6:0 в пользу Дементьевой.

Таким образом, она улучшила свое личное достижение на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба. Ранее ей удавалось дойти только до стадии 1/8 финала (в 2002, 2003 и 2005 годах). За выход в полуфинал Елена Дементьева поборется с победительницей пары Мария Шарапова (Россия, 4-я ракетка соревнований) - Флавия Пеннетта (Италия, 16).