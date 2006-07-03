В поддержку олимпийской кандидатуры Сочи пройдет марафонский пробег

В рамках проекта Олимпийского молодежного фестиваля, который стартовал 25 июня в Москве, пройдет марафонский пробег Москва - Сочи в поддержку выдвижения кандидатуры Сочи на право проведения зимних Олимпийских игр-2014, сообщил исполнительный директор Олимпийского молодежного фестиваля Сергей Городничий.

"Пробег стартует в Москве в День города - 2 сентября, - рассказал Сергей Городничий. - Головная группа пробега будет состоять из 70 участников, не считая присоединившихся по ходу движения. По трассе пробега запланированы остановки в 11 городах России, где пройдут разного рода торжественные мероприятия и поп-концерты в честь акции. Финишируют марафонцы в Сочи 14 сентября", пишет «Спорт-Экспресс»