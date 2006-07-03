Чемпион Европы Иванченко стал кандидатом наук

Заслуженный мастер спорта по греко-римской борьбе, чемпион Европы 2004 года Михаил Иванченко защитил кандидатскую диссертацию в Российском государственном университете физической культуры (РГУФК) и получил ученое звание кандидата педагогических наук, передает «Газета.Ru»

"Защищался Иванченко на кафедре теории и методики борьбы и восточных единоборств у завкафедрой Виктора Игуменова, профессора, многократного чемпиона мира и Европы по греко-римской борьбе, - сообщил главный тренер сборной России по греко-римской борьбе Гоги Когуашвили. - Надеюсь, защита диссертации положительно скажется и на спортивных достижениях Иванченко. В этом году он после двухлетнего перерыва, связанного с травмой мениска, вернулся в сборную России и уже успел выиграть очень представительный Мемориал Ивана Поддубного, прошедший 1-2 июля в Москве. И я очень рад тому обстоятельству, что у олимпийского чемпиона Вартереса Самургашева в категории до 74 кг появился достойный оппонент".