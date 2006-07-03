Украинские футболисты подорожали

Украинские футболисты заметно подорожали после выступления национальной сборной на Чемпионате мира по футболу в Германии. На это указывают многомиллионные предложения западноевропейских футбольных клубов за игроков, которые вывели команду в четвертьфинал первенства, пишет «Наш спорт»

Наибольший спрос на Западе имеет Анатолий Тимощук из донецкого "Шахтера". Его хотел бы приобрести миланский "Интер", а также несколько британских клубов. Два года назад итальянцы хотели купить Тимощука за 9 миллионов евро, но "Шахтер" отказался. Теперь его стоимость выросла и, по мнению немецких обозревателей, донецкому клубу будет тяжело сказать "нет".

Максима Калиниченко якобы оценивают в Англии в 11 миллионов евро. Французы готовы отдать 3 миллиона за Андрея Русола.

Однако Украина не так охотно отдает своих героев: 21-летний Артем Милевский не продается. В Украине его признано "вторым Шевченко", и при руководстве "Динамо" (Киев) Милевский еще несколько лет должен поработать на клуб, который его воспитал.

Похожая ситуация и с вратарем украинской сборной Александром Шовковским. Он также имеет соответствующие предложения, однако "Динамо" (Киев) при возможности хочет оставить его у себя - по крайней мере, до зимы, а дальше футболист будет решать сам.