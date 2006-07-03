Берд хочет перейти в первый тяжелый вес

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Крис Берд не намерен вешать перчатки на гвоздь, так как хочет попробовать себя в первом тяжелом весе. В настоящее время его представители ведут переговоры с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе О'Нилом Беллом, сообщает AllBoxing.Ru

"Полагаю, что Белл - лучший в этом весе. Я уже вписываюсь в лимит первого тяжелого веса. Будет здорово встретиться с ним. Мне хочется вызвать одного из чемпионов в супертяжелом весе после того, как я завоюю титул в первом тяжелом", - заявил Берд.