ФИФА «ликвидировала» футбол Греции

Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборную Греции от участия в международных соревнованиях.



Как сообщает АР, сегодня, 3 июля, ФИФА дисквалифицировала Греческую федерацию футбола (HFF) и всех ее членов - клубов, игроков и судей. Причиной столь жесткого наказания стало вмешательство правительства Греции в дела HFF, что нарушает правила ФИФА о самостоятельности и независимости национальных федераций от правительства страны.



В сентябре 2005 года HFF была уведомлена о том, что до 15 июля 2006 года федерации необходимо было добиться от парламента Греции поправок к национальному закону о спорте, чтобы он соответствовал требованиям международного и европейского футбола.



Чиновники HFF обвиняют в сложившейся ситуации министра спорта Греции Гиоргиса Орфаноса, который не внял предостережениям со стороны ФИФА, передает «РИА«Новости».

Греция является чемпионом Европы 2004 года, но отборочный цикл к ЧМ-2006 команда Отто Рехагеля провела неудачно, не сумев квалифицироваться для поездки в Германию.