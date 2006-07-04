ЧЕ-2007 по фехтованию пройдет в Киеве

Перед началом Чемпионата Европы-2006 по фехтованию в Измире (Турция) состоялся конгресс Европейской конфедерации фехтования, на котором было принято несколько важных решений.



Президент ЕКФ Алишер Усманов впервые в истории чемпионатов континента установил на соревнованиях призовой фонд в размере 100 000 долларов США. Кроме того, было определено место проведения следующего чемпионата Европы. Евро-2007 состоится в столице Украины - Киеве, передает «Спорт Экспресс» со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации фехтования России.