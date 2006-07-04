ЧМ-2006. Папа Римский не может выбрать, за кого болеть

Папа Римский Бенедикт ХVI в преддверии полуфинального матча чемпионата мира между сборными Германии и Италии думал, за кого же ему болеть в этом поединке, ведь он родился в Баварии, но вот уже 40 лет живет в Риме.



Во время предыдущего матча сборной Германии против команды Аргентины Папа лег спать заполночь, наблюдая за всеми коллизиями матча. В октябре Бенедикт ХVI встречался в Ватикане с главой оргкомитета чемпионата мира Францем Беккенбауэром и обещал смотреть все самые важные матчи с участием сборной Германии.



Однако личный секретарь Папы Римского монсеньор Георг Ганшвайн отметил: «Папа Римский всегда беспристрастен, и его сердце будет биться и за Германию, и за Италию», - сообщает «Советский Спорт» со ссылкой на «Gazzetta dello Sport».