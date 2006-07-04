ЧМ-2006. Сборная Бразилии прячется от болельщиков

Как пишет агентство Фолья, сразу после того, как самолет с игроками сборной приземлился в Сан-Паулу, некоторые футболисты, такие как Рикардинью, Рожериу Сени, Жилберту Силва, Луизау, Сисинью и Фред сели в машины, которые их ждали прямо на взлетно-посадочной полосе, и покинули аэропорт, минуя толпу журналистов и тех немногих болельщиков, что встречали их.



Смелости пройти сквозь негодующую толпу набрались лишь капитан сборной Кафу, игроки Минейро и Крис. Но если последние ни разу не вышли на поле в Германии и претензий к ним быть не могло, то 36-летнему капитану пришлось выслушивать выкрики «уйди на пенсию» и отвечать на вопросы журналистов. «Не всегда побеждает сильнейший», - сказал Кафу, имея в виду четвертьфинальный матч с французами, который бразильцы проиграли. Говоря о своей будущей судьбе, защитник итальянского «Милана», заметил, что она «в руках тренера».



Единственному футболисту, который прилетел в Рио-де-Жанейро, защитнику Жилберту, нечего было опасаться – он провел лишь один матч и забил гол. Поэтому игрок не стал прятаться от болельщиков, и был вознагражден аплодисментами.



Прием сборной мог бы быть намного более «горячим», вернись на родину все игроки. Болельщикам было чего сказать и лучшему футболисту мира по версии ФИФА Роналдинью Гаушу, не оправдавшему надежд на ЧМ, и защитнику Роберто Карлосу, который виновен в пропущенном мяче в матче с французами. Большинство бразильцев решили остаться в Европе, где они играют за местные клубы, даже несмотря на то, что у них отпуск.



А о том, насколько велик гнев бразильцев, можно судить по случаю, произошедшему в воскресенье в южном городе Шапеку. Возмущенные поражением сборной, болельщики сожгли скульптуру Роналдинью, бывшего идолом для бразильцев еще неделю назад. От памятника, выполненного в стекловолокне и резине высотой 7,25 метра, не осталось ничего кроме одной руки футболиста и части мяча, сообщает ИТАР-ТАСС.