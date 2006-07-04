Фанаты сожгли «Рональдиньо»

Памятник атакующему защитнику сборной Бразилии и испанской "Барселоны" Роналдиньо Гаушу был сожжен в бразильском городе Шапеку футбольными болельщиками.



От скульптуры высотой 7,25 метра осталась только рука и часть мяча, передает ИТАР-ТАСС. Тем самым фанаты выразили свое отношение к лучшему футболисту мира, который на чемпионате мира в Германии сыграл неудачно.



За пять проведенных на мировом первенстве матчей он не забил ни одного мяча, хотя перед началом турнира назывался главным претендентом на звание лучшего игрока. Напомним, что сборная Бразилии, чемпион мира 2002 года, сложила полномочия в четвертьфинале, проиграл сборной Франции со счетом 0:1.

Автор памятника Каттилли Ланзини сообщила о случившемся в полицию. На изготовление скульптуры она потратила 2,5 тысячи долларов.