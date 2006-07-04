ЧМ-2006. Германия потеряла игрока из-за драки

Полузащитник сборной Германии Торстен Фрингс не примет участие в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу против сборной Италии, который состоится 4 июля в Дортмунде, сообщает AFP.



Международная федерация футбола приняла решение дисквалифицировать игрока за участие в драке с игроками сборной Аргентины по окончании четвертьфинального матча.



Расследование поведения Фрингса началось после того, как итальянские СМИ предъявили ФИФА доказательства того, что полузащитник ударил аргентинца Хулио Рикардо Круса.



Драка между игроками сборной Германии и Аргентины началась сразу после окончания победной для немцев серии пенальти. Международная федерация футбола рассматривала инцидент, но к игрокам немецкой сборной у нее претензий не было, передает «Лента.ru».



Таким образом, перед матчем с Италией команда Юргена Клинсманна осталась без ведущего полузащитника. Что касается сборной Италии, то в полуфинале не сыграет травмированный Алессандро Неста, которого заменит Марко Матерации.