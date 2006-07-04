ЧМ-2006. Налетчики ограбили банк «по-футбольному»

Трое преступников, одетых, как футбольные фанаты и завернутые в национальные флаги Германии, ограбили банк в одном из районов Берлина, передает AFP.



Угрожая автоматическим оружием и пистолетами сотрудникам банка, они менее чем за минуту опустошили сейф и скрылись. В настоящее время ведется поиск грабителей.



Преступникам удалось беспрепятственно пройти мимо охранников банка, поскольку в Германии в связи с чемпионатом мира царит футбольная лихорадка, и большинство болельщиков ходит в соответствующей раскраске и с национальными флагами. Вид грабителей в футбольных париках, шарфах и шляпах черно-красно-золотого цвета не вызвал у охранников подозрений, передает «Лента.ru».



По информации AP, ограбление произошло еще 20 июня, но только 3 июля полиция сообщила о происшествии, пообещав награду тем, кто располагает какой-либо информацией о преступлении.