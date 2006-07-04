НХЛ прощается с Айзерманом

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Детройт Ред Уингз" Стив Айзерман объявил в понедельник о завершении карьеры. Это решение с горестью восприняли болельщики клуба, где Айзерман провел все 22 года своей спортивной карьеры, трижды добыв для "Красных крыльев" Кубок Стэнли.

"У меня была потрясающая карьера, и мне будет всего этого очень не хватать", - сказал Айзерман журналистам со слезами на глазах.



Айзерман 19 лет был капитаном команды, что является рекордом для НХЛ. Он также привел к золотым медалям сборную Канады на Олимпиаде в Солт Лейк Сити в 2002 году, сообщает Reuters.



"Обладая такими лидерскими качествами и стремлением играть, такой преданностью команде и желанием добиваться только самых высших результатов, Стив Айзерман стал символом "Детройта" и образцом совершенства в современном хоккее", - сказал в специальном заявлении комиссар НХЛ Гэри Бэттмен.