Кличко будет драться с Бриггсом 11 ноября

Известный американский супертяжеловес Шэннон Бриггс подтвердил информацию о том, что 11 ноября этого года он встретится с чемпионом IBF в супертяжелом весе Владимиром Кличко.



Бриггс планировал 26 июля провести еще один поединок с Дэрроллом Уилсоном, однако, скорее всего, он откажется от этого боя, чтобы лучше подготовиться к титульному поединку.



Пару недель назад тренер Кличко Эмануэль Стюард упоминал о переговорах с Бриггсом, и охарактеризовал его как одного из самых опасных нокаутеров, особенно в начальных раундах боя. Бриггс практически не уступает Кличко в росте, а в весе имеет превосходство — в своих последних поединках он весил около 270 фунтов (122 кг), а вес Кличко уже много лет составляет 240 фунтов (109 кг). Последний раз Владимир Кличко встречался с противником подобных габаритов в 2002 году, когда против него вышел на ринг американец Джамиль Маклайн, и тогда украинец не испытал никаких проблем, заставив своего противника отказаться от боя после десятого раунда. Интересно отметить, что за восемь месяцев до боя с Кличко Маклайн уверенно победил Бриггса, передает ALLBoxing.ru.