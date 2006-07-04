Милевский: В Италию я не еду

Артем Милевский комментирует слухи насчет своего возможного перехода в один из итальянских клубов.

Вот уже второй год молодой нападающий киевского «Динамо» является одним из самых желанных нападающих в Европе. Интерес к Артему проявляли многие португальские команды, а после молодежного Чемпионата Европы, и зрелой игры Милевского на Мундиале, на сцену вышли клубы Серии А, сообщает FOOTBALL.UA.



Комментируя слухи, сватающие его в «Рому», «Фиорентину», «Кьево», «Торино», «Удинезе» и «Палермо», сам футболист заявил: «Лично ко мне никто с такими вопросами не обращался. И вы первые, кто сообщил мне об интересе ко мне итальянских команд. Я слышал, что президент «Динамо» говорил о том, что я не продаюсь. Если бы мне кто-то предложил контракт, я бы рассмотрел его, а так – и говорить нечего. В Италию я не еду».