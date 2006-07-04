ЧМ-2006. Президент ФИФА извиняется перед судьей Ивановым

На пресс-конференции во вторник на Олимпийском стадионе в Берлине президент Международной федерации футбола (ФИФА) Йозеф Блаттер выразил сожаление о том, что он не имел возможности лично поговорить с российским судьей Валентином Ивановым, обслуживавшим матчи чемпионата мира по футболу в Германии, перед его отъездом на родину.



"Я сожалею о своем замечании, сделанном в связи с его судейством в матче Португалия - Нидерланды, - признал Блаттер. - Игроки заслужили свои желтые карточки". Президент ФИФА также дал понять, что он намерен известить о своих сожалениях российскую Коллегию футбольных арбитров, передает «РИА«Новости».



Любопытно, что Блаттер сам затронул тему судейства Иванова, отвечая на вопрос представителей СМИ о судейских ошибках на чемпионате, а также большом количестве нарушений правил со стороны футболистов. По словам Блаттера, исполком ФИФА обязательно проведет полный анализ работы арбитров и поведения футболистов на чемпионате мира в Германии.



Россиянин Валентин Иванов, которому 4 июля исполнилось 45 лет, обслуживал три игры чемпионата мира-2006: Франция - Швейцария и Эквадор - Германия (на групповом этапе) и Португалия - Нидерланды (в 1/8 финала). Если за первые две Иванов удостоился лестных отзывов, то в последней встрече россиянин установил "рекорд" чемпионатов мира по футболу, показав игрокам четыре красные и 16 желтых карточек, за что подвергся массированной критике как со стороны СМИ, так и со стороны официальных лиц.

Так, комментируя работу лучшего российского арбитра в том матче, президент ФИФА заявил, что уровень судейства не соответствовал уровню соперничавших команд. "За этот матч судья также заслужил желтую карточку", - образно выразился Блаттер. Позднее свое неудовольствие действиями Иванова выразил и глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр.