ЧМ-2006. Бекхэм: России не поможет никакой Хиддинк

Звезда английского и мирового футбола Дэвид Бекхэм ответил на ряд вопросов «Новой газеты». В том числе, и о том, какие перспективы он видит у российского футбола во главе с Гусом Хиддинком.



- Как вы думаете, сможет ли Гус Хиддинк сделать из сборной России хотя бы такую же команду, как сборная Австралии?



- Никакой Хиддинк вам не поможет, если вы не поможете себе сами… Я знал только одного великого футболиста из России… Ой, трудно выговорить его фамилию… Да, вот, Эндрю Канчельскис… Еще я знаю Карпина и Мостового… О да, в Испании они котировались… Так почему с ними ваша сборная так ничего и не показала? Тренер, даже такой, как Хиддинк, который из ничего может сделать все, в ситуации, когда у него просто нет нормальных парней, тоже ничего не сделает… А вообще-то мне трудно об этом судить… Я с вашими никогда не играл…