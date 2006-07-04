Мохаммед Али поможет всем быть стройными

Легендарный боксер прошлого Мохаммед Али приготовил всем GOAT. GOAT сокращенно от «Greatest Of All Time» («Величайший на все времена») – это новый бренд, представляющий пищевые продукты и напитки с пониженным содержанием калорий. Производить товары под этой маркой будет компаниия Mars, пишет AllBoxing.Ru

Бывший чемпион, который страдает от болезни Паркинсона, стал крайне озабочен проблемой тучности с тех пор, как его сын Сади столкнулся с проблемой лишнего веса, когда был подростком. Али уверен в том, что его карьера спортсмена будет отличным примером для молодежи, чтобы они придерживались более здорового стиля жизни и питания. «Настало время передать те ценности, принципы и основы веры, которые сделали меня чемпионом. Я верю, что правильное питание и уважение к разуму и телу дадут возможность каждому вырасти и быть тем, кем он может быть», — сказал Али. «То, над чем Мохаммед работает сейчас — это его наследие. Каким люди запомнят его? Мохаммед говорит, что мы все должны стремиться делать добрые дела», — добавила его жена Лони.