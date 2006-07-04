Тренер Холифилда выступает против его возвращения на ринг

Знаменитый тренер Лу Дува считает, что бывшему абсолютному чемпиону мира в супертяжелом весе Эвандеру Холифилду не следует продолжать выступления на ринге и не слушать тех людей, которые сейчас занимаются его карьерой, сообщает AllBoxing.Ru. «Я люблю этого парня и очень его уважаю. Он очень хороший человек. Но не думаю, что он должен продолжать выступления на ринге. Я не хочу, чтобы он ушел из бокса таким образом. Он не должен дать себя обмануть этим людям. Жаль, что я не могу убедить его не делать этого. Я могу только молиться за то, чтобы с ним ничего не произошло», — сказал Дува.

Напомним, что 19 августа 43-летний Холифилд встретится со своим малоизвестным соотечественником Джереми Бейтсом, и Дува уверен, что если даже Холифилду будет сопутствовать успех в этом и следующих боях и если он сможет вновь завоевать титул чемпиона мира, то это будет ничто в сравнении с тем, чего он добился ранее. «Чего он хочет добиться этим? — обеспокоено добавил Дува. — Пускай он станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Принимая во внимание сегодняшнее состояние супертяжелого дивизиона, неужели это что-то значит? Полагаю, что он может победить многих противников, но в процессе этого он пропустит много ударов. А иногда бывает достаточно и одного удара».