Формула-1: претендентов на титул осталось 12

После гонки в Индианаполисе сразу половина пилотов потеряла математические шансы выиграть титул в этом сезоне. Впереди восемь гонок, в которых, теоретически, любой пилот может набрать 80 очков, пишет «Мир Формулы-1»

Сейчас у лидера чемпионата Фернандо Алонсо 88 очков. Значит, на титул могут претендовать только те, у кого на данный момент 8 и более очков. Таковых осталось 12 пилотов: собственно сам Алонсо и его партнер Джанкарло Физикелла, Михаэль Шумахер и Фелипе Масса, Кими Райкконен и Хуан-Пабло Монтойя, Дженсон Баттон и Рубенс Баррикелло, Ральф Шумахер и Ярно Трулли, а также Дэвид Култхард и Ник Хайдфельд.

Теперь с каждой гонкой будет отсеиваться по 2-3 пилота. Так уже во Франции пилоты Toyota потеряют все шансы, если не выиграют гонку. При этом Алонсо достаточно финишировать восьмым.

Что касается Кубка конструкторов, то тут еще даже Super Aguri имеет математические шансы побороться за победу в чемпионате. Ведь за 8 гонок можно набрать 144 очка, в то время как у Renault сейчас “всего” 131.