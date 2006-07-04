Кармазин жаждет расправы со всеми звездами в своем весе

Чемпион IBF в первом среднем весе Роман Кармазин уверен в своих силах перед предстоящим 8 июля поединком с бывшим абсолютным чемпионом мира в полусреднем весе Кори Спинксом и сообщил, что сейчас самый трудный этап тренировок уже позади, пишет AllBoxing.Ru. «Тот факт, что я буду драться в родном городе Спинкса дает мне дополнительную мотивацию для упорных тренировок. Спинкс хороший боксер. Я отношусь к нему с уважением, но я не боюсь его. Если бы я чего-то опасался, то не вышел бы на этот поединок», — сказал Кармазин.

Он добавил, что этот бой станет еще одной его победой на пути к господству в первом среднем весе. «К такому поединку я стремился всю жизнь, шаг за шагом, оппонент за оппонентом, для того чтобы доказать всем, что я лучший, — заявил Кармазин. — Сейчас в боксе есть много больших имен, я хочу стать одним из них, а затем разобраться с остальными в своей весовой категории». Тренер российского боксера Борис Зыканов отметил, что Спинкс очень быстрый боксер, однако Роман действует на ринге очень точно и своевременно. Он также сообщил, что подготовка к этому поединку отличалась от предыдущих боев, так как они много работали над выносливостью.