Шорт-трек. Россияне «сгруппировались» с китайцами по шорт-треку

1 июля в Пекине сборная России по шорт-треку начала учебно-тренировочный сбор с китайской командой, который продлится до 20 июля, передает «СпортОнлайн»

"Сборная России по шорт-треку совместно с российскими конькобежцами отправились в Пекин, - сообщил вице-президент Федерации шорт-трека России и государственный тренер по шорт-треку Андрей Минцев. - Там нашим спортсменам помогает новоиспеченный тренер сборной России по шорт-треку Ан Юлонг, неоднократный призер Олимпийских игр 2002 года и неоднократный чемпион мира. В конце июля Ан Юлонг прибудет в Россию, и уже официально приступит к исполнению своих обязанностей. Жилье тренеру мы нашли, зарплату подготовили. Теперь остается только ждать олимпийских медалей".

Андрей Минцев также рассказал, что вместе с Ан Юлонг в Россию приедут восемь китайских спортсменов, которые станут спарринг-партнерами российских конькобежцев в тренировочном процессе.