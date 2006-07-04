Велоспорт. Итоги второго этапа «Тур де Франс»

На втором этапе веломногодневки «Тур де Франс» за первое место развернулась нешуточная борьба, победа в которой досталась австралийцу Робби Макьюэну из Davitamon-Lotto. Справедливости ради стоит отметить, что на финише Макьюэн немного подрезал Тома Боонена, которому в итоге досталось только второе место. Третьим стал норвежец Тор Хусховд, который после бонификационных вычитаний стал лидером общего зачета. На 5 секунд он опережает Боонена, на 8 - Макьюэна.

На 3-м этапе между городами Эш-сюр-Альцетт и Валькенбург, гонщики стартуют в Люксембурге, проедут по дорогам Бельгии и финишируют в Нидерландах, передает «СпортОнлайн»