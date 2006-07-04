Главной целью у Toyota является победа

Toyota испытавала проблемы с машиной в начале сезона, но потихоньку результаты налаживаются и идут вверх. На Индианаполисе, в воскресенье, Ярно Трулли претендовал, по его словам, на 4 место на старте, но начинал гонку с пит-лейна. Глава команды Цутому Томита все еще не оставляет надежд увидеть победу своей команды в этом сезоне, сообщает «Мир Формулы-1»

Цутому Томита: " Нам необходимо усердно работать, чтобы повысить надежность наших машин. Но наш темп показывает, что мы уже близко подобрались к топ-командам. Мы должны продолжить нашу программу развития болида по ходу сезона, и тогда мы настигнем их. Наша цель на этот сезон по прежнему неизменна - первая победа!"