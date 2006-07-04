Уимблдон. Шарапова вышла в полуфинал

Сегодня на теннисном турнире Большого шлема «Уимблдон» проходят четвертьфинальные матчи. В одном из них встречались две россиянки Мария Шарапова и Елена Дементьева.



Победу достаточно легко в двух сетах одержала Шарапова, соперницей которой по полуфиналу будет победительница матча между первой ракеткой мира француженкой Амели Моресмо и россиянкой Анастасией Мыскиной, передает «Советский Спорт».



Женщины. 1/4 финала



Мария Шарапова (Россия, 4) – Елена Дементьева (Россия, 7) – 6:1, 6:4



Жюстин Энен-Арденн (Бельгия, 3) – Северин Бремон (Франция) – 6:4, 6:4