ФИФА. Игроков будут дисквалифицировать за три «горчичника»

Президент ФИФА Зепп Блаттер, что в ближайшем будущем, возможно, будут приняты новые правила: игрок отстраняется от следующего матча чемпионата мира, если до этого получил три желтые карточки, а не две, как это происходит сейчас.



Проводя очередной ежедневный брифинг, Блаттер сказал: «На соревнованиях, таких как Кубок мира, будет возможно получить три желтые карточки в первом раунде и три в следующем. Это мудрое предложение, и мы поддержим его», - сообщает «Рейтер».



Однако Блаттер отметил, что правила о предупреждениях в одном матче изменений не претерпят: две желтые карточки будут по-прежнему вести к неминуемому удалению. И это правило менять никто не собирается, передает «Советский Спорт».