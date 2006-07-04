Пеле «сделал крайним» тренера бразильцев

Король футбола бразилец Пеле считает, что в провале сборной Бразилии на ЧМ-2006 в первую очередь повинен главный тренер команды Карлос Альберто Паррейра. Пеле выказал надежду, что вылет на стадии финала станет для пятикратных чемпионов мира настоящим уроком в будущем.



"Огромный психологический груз, слабая функциональная подготовка, а также низкая самоотдача игроков на поле сыграли с бразильцами злую шутку", - сказал легендарный футболист, передает «Утро.ru».



В то же время Пеле решил не критиковать отдельных игроков. По его словам, если команда уступает, то проигрывают все, а не отдельные футболисты.