Шарапову «вдохновлял» на победу голый мужчина

Как уже сообщалось, россиянка Мария Шарапова одержала победу над своей соотечественницей Еленой Дементьевой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Великобритании по теннису, соревнования которого проходят в эти дни в предместье Лондона.



В первом сете поединка Шарапова, посеянная на турнире под четвертым номером, обыграла Дементьеву (седьмую сеяную) со счетом 6:1.



Во второй партии при счете 3:0 произошел инцидент, который все же не помешал Шараповой довести матч до победы. Когда теннисистки выходили на корт на четвертый гейм второго сета, на площадку выбежал обнаженный мужчина. Он некоторое время прыгал по корту и размахивал руками, а в завершение своего "выхода" совершил акробатический этюд и самостоятельно удалился с корта, передает «Утро.ru».