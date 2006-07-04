Honda проведет тесты нового болида в Хересе

Пилот Honda Дженсон Баттон верит, что улучшения машины помогут ему приблизиться к лидерам. Сильно измененный болид впервые проведет тесты в Хересе на этой неделе и, вполне вероятно, дебютирует на Маньи-Куре, сообщает «Мир Формулы-1»

Дженсон Баттон: "Я с нетерпением жду опробовать новый болид в действии, на котором будет установлен новый аэродинамический пакет. На этой неделе у нас будут очень важные тесты, где мы опробуем те части машины, которые должны помочь нам сделать шаг вперед."

Баттон в то же время реалист, и он понимает, что улучшения не позволят ему сразу регулярно приезжать на подиуме, но верит,что команда движется в верном направлении. "Улучшения конечно кардинально ничего не изменят, но постепенно работая в верном направлении, команда добьется лучших рузультатов.

Это будет второй большой шаг по улучшению машины в этом году, в то время как остальные команды сделали 10 ил 12 маленьких шагов. Мы с нетерпением ждали этой минуты, ведь эти части уже прошли испытания на базе, осталось опробовать их в боевых условиях. Я уверен, что наша работа в новой аэродинамической трубе принесет свои плоды, и мы будем способны улучшить наши результаты!"