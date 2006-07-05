ЧМ-2006. Италия выходит в финал

Прошел первый полуфинальный матч чемпионата мира по футболу, в которой встречались хозяева турнира – сборная Германии – и команда Италии.



Основное время матча команды много атаковали, но взять ворота противника не смогли ни те, ни другие. Судьба выхода в полуфинал решилась в самом конце овер-тайма. На 119 минуте игры Фабио Гроссо после паса Андреа Пирло поразил ворота Леманна. А еще через несколько минут, поймав немцев на контратаке, отличился Алессандро Дель Пьеро – 2:0 в пользу итальянцев. Сборная Италии выходит в финал мундиаля.



Чемпионат мира. 1/2 финала



Германия - Италия - 0:2 д.в. (0:0, 0:0, 0:0, 0:2)



Голы: Гроссо, 119. Дель Пьеро, 120



Предупреждения: Боровски, 40. Метцельдер, 56 - Каморанези, 90



Арбитр матча: Бенито Арчундиа (Мексика)