ЧМ-2006. Клинсманн: Мы ужасно разочарованы

Главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн, чьи подопечные проиграли в полуфинале домашнего чемпионата мира итальянцам, заявил, что это огромное разочарование, но все же поздравил соперника с выходом в финал.



«Мы ужасно разочарованы, но можно только похвалить мою молодую команду, - сказал Юрген Клинсманн. – Они показали удивительный дух и силу характера. Они заставили гордиться всю страну. Играть на чемпионате мира, который проходит в твоей стране – это что-то очень специфическое. Это был огромный успех для нашей команды, для страны в целом. Мы показали новое лицо Германии всему миру, передает «Советский Спорт».



Поздравляю Италию с выходом в финал. Я поздравил Марчелло Липпи и пожелал ему удачи в воскресном матче. Все прошло, как прошло. Именно это делает футбол столь очаровательным», - сообщает «Рейтер».