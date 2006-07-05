Стюард: У Кличко хорошие шансы нокаутировать Бриггса

Выбор американца Шэннона Бриггса в соперники Владимира Кличко уже получил одобрительные отзывы знатоков и любителей бокса.



Для украинца успешный поединок в знаменитом Madison Square Garden в Нью-Йорке станет еще одним шагом к трону абсолютного чемпиона в супертяжелой категории. Между тем тренер Кличко Эмануэль Стюард со своей стороны отметил, что Бриггс - сильный и грозный соперник, особенно опасный в стартовых раундах, но если Владимир выдержит его атаки, то у него будут хорошие шансы досрочно закончить бой с Бриггсом, передает «Спорт Экспресс».



Контракт на бой еще не подписан, но это - дело ближайшего времени. Идут последние согласования финансовых условий боя.