ЧМ-2006. В финал выйдет Португалия, заявляет Пеле

В сегодняшнем матче чемпионата мира между сборными Франции и Португалии «король футбола» Пеле отдает предпочтение португальцам.



"Сейчас, когда Португалия - в полуфинале, я верю, что она может обыграть Францию и впервые в своей истории выйти в финал чемпионата мира. Думаю, что сборная Португалии организована более эффективно, чем французская команда, а за них еще и будут играть Деку с Коштиньей, пропустившие матч с англичанами из-за дисквалификации. Конечно, французские ветераны были на высоте и именно поэтому прошли так далеко, но чтобы вновь стать чемпионами мира, они должны сыграть еще два тяжелых матча, в которых можно будет проверить их мастерство, опыт и физическую готовность. Именно эти качества должны проявить Зинедин Зидан и другие лидеры команды, чтобы заслужить право выйти в финал чемпионата мира", - отметил трехкратный победитель первенства планеты, передает «Спорт Экспресс».