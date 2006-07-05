ЧМ-2006. Германию косит сердечный приступ

Германия хочет забыть события минувшего вечера, выбившего сборную страны из борьбы за Кубок мира. Единодушное решение не включать телевизоры до четырех часов дня объявили хозяева кафе и ресторанов страны.



Целую ночь в усиленном режиме работали больницы. После финального свистка в больницы обратились 786 человек. Большинство из них пережили сердечные приступы.



"Досадно, очень досадно. Мы были в шаге от финала, но все пошло кувырком в самый ответственный момент. Винить в этом можно только себя", - посетовал по окончании матча защитник сборной Германии Филипп Лам, передает «Спорт Экспресс».