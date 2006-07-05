Уимблдон. В полуфинале Шарапова встретится с Моресмо

Первая ракетка мира француженка Амели Моресмо вышла в полуфинал Уимблдонского теннисного турнира. В четвертьфинале она со счетом 6:1, 3:6, 6:3 нанесла поражение россиянке Анастасии Мыскиной. Следующей соперницей француженки станет еще одна представительница России, победительница Уимблдона-2004 Мария Шарапова.



Несмотря на поражение во второй партии, Моресмо имела преимущество на протяжении всего матча. Она играла значительно активнее Мыскиной, которая свои геймы выигрывала только за счет ошибок соперницы. Стоит отметить, что в прошлом году Мыскина в четвертьфинале Уимблдона также проиграла Моресмо.

Еще одной полуфиналисткой турнира стала бельгийка Ким Клейстерс, которая переиграла китаянку Ли На со счетом 6:4, 7:5. Таким образом, в полуфиналах Уимблдона сыграют четыре первых сеяных теннисистки: Мария Шарапова (Россия, 4) – Амели Моресмо (Франция, 1), Ким Клейстерс (Бельгия, 2) – Жюстин Энен-Арденн (Бельгия, 3), передает «Лента.ru».