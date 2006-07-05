ЧМ-2006. Бекхэма произведут в рыцари

Английский футболист Дэвид Бекхэм признался, что в ближайшее время ему будет присвоено рыцарское звание. Об этом полузащитник сборной Англии, после ЧМ-2006 сложивший с себя капитанские полномочия, признался в интервью российскому изданию "Новая газета". "Выдаю секрет: меня ожидает пожалование в рыцари", - заявил Бекхэм.



Футболист также рассказал, что рассчитывает завершить карьеру в одном из американских клубов: "Я доигрываю еще два сезона за мадридский "Реал" и уезжаю в Штаты". Слухи об отъезде Бекхэма в США появлялись в течение всего уходящего сезона, предполагалось даже, что полузащитник покинет Европу уже этим летом.



Кроме того, игрок поделился своим мнением по поводу трудностей российского футбола. Он считает, что быстро улучшить результаты команды только за счет приглашения иностранного специалиста (голландца Гууса Хиддинка) не удастся. "Никакой Хиддинк вам не поможет, если вы не поможете себе сами, - считает Бекхэм. - Тренер, даже такой как Хиддинк, который из ничего может сделать все, в ситуации, когда у него просто нет нормальных парней, тоже ничего не сделает".



Напомним, что сборная Англии завершила выступление на чемпионате мира на стадии 1/4 финала, уступив в серии послематчевых пенальти португальцам. Эта игра стала последней для главного тренера англичан Свена-Ерана Эрикссона (у него истек контракт), а Бекхэм вскоре заявил, что складывает с себя полномочия капитана команды, передает «Лента.ru».