Клинсманн возглавит сборную США

Главный тренер сборной Германии Юрген Клинсманн по окончании чемпионата мира - 2006, скорее всего, возглавит национальную команду США. По информации британского издания The Daily Telegraph, наставник уже заключил предварительный контракт с Федерацией футбола США. Работавший с американцами Брюс Арена покинул свой пост после неудачного выступления команды на ЧМ-2006.



Футбольные власти США считают кандидатуру Клинсманна идеальной. Он женат на американке, постоянно проживает в Санта-Барбаре (Калифорния) и свободно говорит по-английски. Ожидается, что по условиям многолетнего соглашения (цель - подготовить сборную к ЧМ-2010) немец будет получать около 1,5 миллиона фунтов стерлингов в год (более 2,75 миллиона долларов), что в три раза превышает оклад Брюса Арены.



Сборной Германии вышла в полуфинал ЧМ-2006 и во вторник поспорит с Италией за право сыграть в главном матче турнира (23:00 мск). Немецкий футбольный союз (DfB) готов продлить контракт с Клинсманном еще на четыре года, но тренер не хочет уезжать из США, а постоянные перелеты считает утомительными.



В последние месяцы перед началом чемпионата мира наставника много критиковали именно в связи с тем, что он не находился в Германии постоянно и судил о состоянии игроков на основе видеозаписей матчей местной бундеслиги. Против методов работы Клинсманна высказался даже глава оргкомитета ЧМ-2006 Франц Беккенбауэр, в прошлом побеждавший на чемпионатах мира как игрок (1974) и как наставник (1990). Однако за бундестренера заступилась федеральный канцлер Ангела Меркель, и конфликт был улажен, передает «Лента.ru».