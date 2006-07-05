Бокс. Экс-чемпион Европы признался в употреблении допинга

Экс-чемпион Европы Мишель Трабант в полусреднем весе не прошел тестирование на наличие запрещенных препаратов после поединка с Марко Каттикасом 6-го мая. Президент Ассоциации бокса Германии Бодо Экманн заявил по этому поводу: «Мишель Трабант признался в употреблении допинга. Теперь нам предстоит решить, какое ему будет назначено наказание».

Промоутер Трабанта Клаус-Питер Коль сообщил: «Я очень расстроен. Я знаю Мишеля уже 10 лет, и никогда бы не подумал, что он пойдет на применение запрещенных препаратов. Однако он признался самостоятельно, что очень сильно отличает его от всех остальных, кто притворяется невинным, несмотря на доказательства. Тем не менее, Мишель меня очень расстроил, и ему нет оправданий», пишет AllBoxing.Ru