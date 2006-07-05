Исинбаева возглавляет мировой рейтинг уже 100 недель

Россиянка Елена Исинбаева продолжает устанавливать рекорды, даже не выходя в сектор прыжков с шестом. Елена Исинбаева возглавляет мировой рейтинг в прыжке с шестом со второго августа 2004 года. Это означает, что уже более 100 недель она является лидером мировых женских прыжков с шестом согласно публикуемому еженедельно рейтингу ИААФ, передает «СпортОнлайн»

Это своеобразный рекорд для россиян с начала ведения мирового рейтинга ИААФ. Конкуренцию ей среди россиян может составить лишь другая олимпийская чемпионка дискоболка Наталья Садова, которая возглавляет мировой рейтинг 97 недель.

А своеобразной рекордсменкой лидерства в нынешнем мировом рейтинге является знаменитая шведская олимпийская чемпионка в многоборье Каролина Клюфт: в начале июля исполняется уже 200 недель ее лидерства в мировом рейтинге в своем виде, и она стремится улучшить "вечный рекорд" лидерства Марии Мутолы (235 недель во главе мирового рейтинга с 2001 по 2005 годы).