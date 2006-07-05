Монтойя ни в чем не виноват

После гонки в Индианаполисе, где на первом круге Хуан-Пабло Монтойя врезался в своего партнера по McLaren Кими Райкконена, появились слухи, что колумбийца могут досрочно отчислить из “серебряных стрел”. Таким образом, команда могла бы проверить в деле своего протеже Льюиса Гамильтона, а также тест-пилотов Гэри Паффетта и Педро де ла Росу, и сделать выбор партнера Фернандо Алонсо на следующий сезон, сообщает «Мир Формулы-1»

Однако Мартин Уитмарш опроверг подобное развитие событий: “Такой исход гонки не означает, что к Монтойе будут предприняты какие-либо санкции. Подобные слухи не соответствуют действительности. Хуан-Пабло не сделал ничего нелепого. Он боролся с Батоном и Хайдфельдом, немного выехал за пределы трассы и не смог вовремя затормозить”.

Также Уитмарш рассказал, что команда провела беседу с обоими пилотами относительно поведения на трассе.