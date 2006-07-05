Мотористы будут судиться с FIA

Производители моторов могут подать в суд на FIA, если Всемирный Совет FIA не поддержит вариант регламента на моторы, подписанный командами в Индианаполисе, сообщает F1News.Ru. Боссы команд чемпионата несколько раз встречались во время Гран-при США, в результате было принято компромиссное решение, названное "Соглашение в Индианаполисе", теперь на очереди Комиссия Формулы-1 и Всемирный Совет, если возникнут проблемы, то мотористы готовы отстаивать свои интересы в суде.

Ник Фрай: "Давайте дождемся Комиссии и Всемирного Совета, все мы надеемся на положительное решение. "Соглашение в Индианаполисе" кажется разумным компромиссом, это не совсем то, что мы хотели, но, по крайней мере, этот вариант устроил всех участников чемпионата..."