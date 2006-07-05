«Тур де Франс». Победителем 3-его этапа стал немец

Немецкий велогонщик Маттиас Кесслер из команды T-Mobile выиграл 3-й этап веломногодневки «Тур де Франс» между городами Эш-Сюр-Альцетт и Валькенбург, протяженностью 216 км. Второе место досталось австралийцу Майклу Роджерсу (T-Mobile), третье место на пьедестале почета занял итальянец Даниэль Беннати (Lampre-Fondital), передает «СпортОнлайн» . Гонка проходила в тяжелых погодных условиях. Жара не давала покоя участникам весь день, и многим 216 километров дались очень нелегко.

Том Боонен был на финише 4-м и благодаря тому, что его основные конкуренты выступили хуже, возглавил общий зачет, на секунду опережая Роджерса. Американец Джордж Хинкэпи идет на 3-м месте, а экс-лидер норвежец Тур Хушовд, проиграв Кесслеру 17 секунд, опустился на 4-е строчку генеральной классификации.

Стоит отметить что украинец Сергей Гончар занимает в общем зачете 9-е место, уступая лидеру 17 секунд.

В среду гонщикам предстоит преодолеть 207 километров между городками Юй и Сент-Кентэн.